In un appello appassionato durante l’Angelus, Papa Francesco ha esortato fermamente a porre fine alle ostilità nel Medio Oriente, affermando che le armi non porteranno mai la pace e pregando affinché il conflitto non si diffonda ulteriormente. Il Papa ha specificamente menzionato la situazione a Gaza, chiedendo il soccorso immediato per i feriti, la protezione dei civili e un aumento significativo degli aiuti umanitari per la popolazione affaticata. Ha sottolineato la necessità di liberare gli ostaggi, molti dei quali sono anziani e bambini.

Il Pontefice ha ribadito il valore sacro di ogni essere umano, indipendentemente dalla religione o dall’origine, sottolineando che ogni individuo ha il diritto di vivere in pace. Ha dedicato particolare attenzione alla difficile situazione in Israele e Palestina, esprimendo vicinanza a coloro che soffrono e pregando per loro.

Infine, Papa Francesco ha incoraggiato a non perdere la speranza, esortando a pregare e a lavorare instancabilmente affinché il senso di umanità prevalga sulla durezza dei cuori. Un appello per la pace e la solidarietà in un momento di oscurità.