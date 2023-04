Papa Francesco ha deciso di celebrare la messa in Coena Domini al carcere minorile di Casal del Marmo, nella periferia romana. L’evento è stato molto apprezzato nella comunità cattolica per la scelta di celebrare il rito della lavanda dei piedi con i giovani detenuti, che hanno simboleggiato gli apostoli. Il Papa, pur essendo visibilmente provato dalla sua età, ha eseguito il rito con grande entusiasmo e sorrisi, salutando ogni ragazzo presente in carcere. Durante l’omelia, il Papa ha sottolineato la necessità di evitare divisioni nella Chiesa, chiedendo ai sacerdoti di essere uniti e di accettare e perdonare tutti.

Il Papa ha inoltre presieduto la messa crismale nella basilica vaticana, durante la quale sono state rinnovate le promesse fatte dai sacerdoti al momento dell’ordinazione. Il Papa ha esortato i sacerdoti ad accogliere e perdonare tutti, evitare la mediocrità e il carrierismo, e a farsi coraggio per riprendere la strada dello Spirito in caso di crisi.

La celebrazione della messa in Coena Domini nel carcere minorile di Casal del Marmo è stata un gesto molto significativo da parte del Papa Francesco, che ha voluto portare il messaggio della speranza e della misericordia ai giovani detenuti. La scelta di lavare i loro piedi e di celebrare il rito della lavanda dei piedi con loro è stata un modo per mostrare la solidarietà della Chiesa con coloro che vivono in situazioni difficili e per invitare tutti a cercare la comunione e l’armonia. La messa crismale, invece, ha permesso al Papa di rinforzare il legame tra i sacerdoti e la Chiesa e di ricordare loro l’importanza di mantenere alta la qualità del loro servizio alla comunità cristiana.