In vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, Papa Francesco ha annunciato che questa sera seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta. Questo improvviso cambiamento è stato comunicato dall’ufficio stampa vaticana proprio mentre tutti erano in attesa del Pontefice per il tradizionale rito del Venerdì Santo. Nonostante il dispositivo di sicurezza fosse stato predisposto lungo il tragitto dal Vaticano e il pubblico fosse pronto ad accogliere il Papa, la poltrona sulla consueta postazione dall’alto, da cui Francesco avrebbe dovuto presiedere la Via Crucis, è rimasta vuota.

In questa Via Crucis, Papa Francesco ha scritto personalmente le meditazioni lette durante il percorso, evidenziando le molteplici sofferenze del mondo. Ha menzionato i bambini che soffrono a causa della follia della guerra, le donne che subiscono oltraggi e violenze, i bambini non nati e gli anziani scartati, oltre agli ‘haters’ che imperversano sui social media. Lungo le 14 stazioni, la croce è stata portata non solo da religiosi ma anche da migranti, disabili e persone disagiate, accompagnata anche dal cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis.

Nelle sue meditazioni, il Papa invoca la compassione e l’amore di Cristo per coloro che soffrono, chiedendo che la preghiera di intercessione raggiunga tutti coloro che sono vittime di persecuzioni, guerra e sfruttamento. Sottolinea l’importanza di riconoscere la grandezza delle donne e la dignità di ogni essere umano, invitando a reagire con compassione di fronte alle tragedie del mondo.

Infine, il Pontefice richiama alla speranza, affermando che la sofferenza con Dio non ha l’ultima parola. Questa Via Crucis diventa quindi un momento di profonda riflessione e preghiera, alla vigilia delle celebrazioni pasquali, per onorare il sacrificio di Cristo e rinnovare la speranza nel mondo.