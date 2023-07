Il Papa si è dichiarato indignato e disgustato per il rogo del Corano in Svezia, sottolineando che qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente dovrebbe essere rispettato. In un’intervista al direttore del giornale emiratino Al Ittihad, il Papa ha affermato che la libertà di espressione non dovrebbe mai essere usata come pretesto per offendere gli altri. Inoltre, durante l’Angelus, Papa Francesco ha messo in guardia i cristiani dalle superstizioni, affermando che gli oroscopi e le cartomanti non possono essere un punto di riferimento per loro.

Il Papa ha ribadito che i cristiani non devono credere alle superstizioni come la magia, le carte e gli oroscopi. Ha evidenziato che molti cristiani si rivolgono a lettori di mano, invitando a evitare tali pratiche. Questo non è il primo intervento del Papa su questo argomento, in passato ha condannato coloro che cercano di predire il futuro attraverso oroscopi e cartomanti, definendoli soluzioni illusorie per la vita degli altri.

Durante un viaggio in Africa, il Papa ha affrontato il tema della stregoneria e ha messo in guardia i giovani dalla dipendenza dall’occultismo e dalla stregoneria, sottolineando che tali pratiche portano paura, vendetta e rabbia. Ha invitato a non lasciarsi affascinare da falsi paradisi egoisti costruiti sull’apparenza, guadagni facili o religiosità distorta.

Papa Francesco ha affermato che i cristiani possono essere veri “profeti” in quanto, attraverso il Battesimo, aiutano gli altri a comprendere il presente sotto l’azione dello Spirito Santo. Ha spiegato che il profeta indica agli altri Gesù, testimonia la sua presenza e li guida a vivere il presente e costruire il futuro secondo i disegni di Dio. Ha concluso dicendo che tutti sono chiamati ad essere profeti.