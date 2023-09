Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al “Christmas Contest”, un concorso musicale collegato al Concerto di Natale, e ha condiviso preziose riflessioni sulla composizione musicale come metafora della vita.

Il Pontefice ha sottolineato che comporre musica è simile a vivere la vita stessa, dove è necessario trovare un equilibrio tra l’armonia con gli altri e la valorizzazione dell’originalità di ognuno. Papa Francesco ha elogiato i partecipanti come “compositori”, sottolineando che la composizione è un’arte impegnativa che richiede conoscenza delle regole musicali e creatività per dare voce alle emozioni e ai desideri del cuore.

Nella sua riflessione, il Papa ha enfatizzato che l’armonia e la creatività non sono in contrasto, ma si integrano. La ricerca dell’armonia non limita l’individualità, ma permette agli artisti di comunicare in modo comprensibile agli altri, diventando un dono costruttivo per la gioia di tutti. Allo stesso tempo, ogni opera d’arte rivela sentimenti unici e personali dell’artista.

Il Papa ha evidenziato l’importanza di condividere il proprio talento e sé stessi attraverso l’arte, sottolineando che la musica non solo riflette la nostra umanità ma talvolta parla anche della ricerca di Dio. Ha incoraggiato i giovani musicisti a coltivare i loro sogni, il loro talento e la loro passione, riconoscendo che queste qualità porteranno beneficio sia a loro stessi che a coloro che attraverseranno il loro cammino.

In conclusione, Papa Francesco ha offerto un incoraggiamento speciale ai partecipanti al concorso e ha sottolineato come l’armonia e la creatività, di cui ha parlato, siano presenti in Dio e siano esaltate in modo speciale durante la stagione natalizia. Ha invitato i giovani a perseguire i loro sogni e a condividere il loro talento con il mondo.