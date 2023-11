In una lunga intervista al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, Papa Francesco ha sottolineato il suo forte impegno per la pace e ha condannato l’uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Il Pontefice ha ribadito che la guerra porta solo alla sconfitta e che la soluzione ai conflitti va trovata attraverso il dialogo.

Il Papa ha citato la recente escalation del conflitto tra Israele e Palestina, esprimendo preoccupazione per l’uso della violenza e l’ostilità tra i due popoli. Ha sottolineato la necessità di due Stati, come previsto dagli accordi di Oslo, con Gerusalemme che gode di uno status speciale. Ha anche menzionato il problema delle industrie delle armi, che alimentano i conflitti in tutto il mondo, contribuendo a mantenere viva la spirale di violenza.

Parlando dell’antisemitismo, Papa Francesco ha riconosciuto che purtroppo persiste, anche se il mondo ha visto l’Olocausto durante la seconda guerra mondiale. Ha evidenziato il suo appoggio ai religiosi e alle comunità rimasti a Gaza durante il conflitto in corso.

Il Papa ha anche condiviso il suo coinvolgimento nella crisi in Ucraina, dicendo di aver offerto il suo aiuto per facilitare il dialogo tra le parti coinvolte. Ha inoltre annunciato il suo prossimo viaggio a Dubai per partecipare alla Cop28 sul clima.

Infine, Papa Francesco ha condiviso la sua opinione su Maradona, Messi e Pelé, elogiando Pelé come un “grande signore” con un cuore generoso. Ha sottolineato la triste fine di Maradona e l’onestà di Messi, ma ha espresso grande ammirazione per Pelé e il suo impegno umanitario.