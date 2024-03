Papa Francesco ha deciso di alzare la voce e di parlare chiaramente riguardo ai conflitti in corso, inviando un accorato appello per fermare la violenza sia in Ucraina che a Gaza. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza del coraggio nel negoziare un compromesso per porre fine alle ostilità e ha invitato apertamente Kiev a considerare questa possibilità.

In un’intervista alla Radiotelevisione svizzera, il Papa ha ribadito che il negoziato non è mai una resa, ma piuttosto un atto di coraggio per evitare ulteriori sofferenze e perdite di vite umane. Ha evidenziato la necessità di coinvolgere le potenze internazionali e ha offerto il proprio sostegno sia per l’Ucraina che per Gaza.

Papa Francesco ha anche criticato l’ipocrisia del mondo riguardo agli interventi umanitari, sottolineando che spesso sono motivati anche da interessi economici legati all’industria delle armi. Ha ammonito sulle conseguenze devastanti della guerra, che porta morte, distruzione e bambini orfani, e ha denunciato il fatto che dietro ogni conflitto ci sono interessi finanziari legati al commercio delle armi.

Le parole del Papa sono destinate a suscitare dibattito, specialmente in Ucraina, dove il governo ha finora respinto gli appelli della Santa Sede a cercare una soluzione pacifica al conflitto. Nonostante le tensioni tra Kiev e il Vaticano, Papa Francesco ha continuato a insistere sulla necessità di trovare una via del dialogo per porre fine alla violenza.

Nel frattempo, la situazione in Ucraina resta critica, con rapporti di nuovi attacchi e vittime sia sul territorio ucraino che russo. Mentre la NATO esclude l’invio di truppe in Ucraina, il governo di Kiev si mostra aperto a questa eventualità, se necessario.

Le parole del Pontefice sottolineano l’urgenza di agire per fermare il ciclo di violenza e di trovare una soluzione diplomatica ai conflitti in corso, ricordando che solo attraverso il dialogo e la negoziazione si può sperare di raggiungere la pace duratura.