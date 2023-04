Papa Francesco, ricoverato dallo scorso mercoledì al Gemelli di Roma, lascerà oggi il nosocomio. Era stato ricoverato per una “bronchite su base infettiva”. Oggi tornerà a Casa Santa Marta, sua residenza in Vaticano. E’ stato già confermato che domenica mattina sarà in piazza San Pietro per la messa delle Palme, che apre i riti della Settimana Santa.

“L’equipe medica che sta seguendo Sua Santità Papa Francesco, dopo aver valutato l’esito degli esami effettuati in data odierna e il favorevole decorso clinico, ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella giornata di sabato”. Lo comunica ai giornalisti il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Il Papa non vuole far mancare la sua presenza alle liturgie della settimana santa. In piazza San Pietro, domani,

il Papa che presiederà la messa sarà affiancato dal cardinale vice decano Leonardo Sandri per la processione delle Palme e per officiare i riti all’altare sul sagrato. Altri porporati celebranti coadiuveranno il Papa nei successivi riti pasquali. Papa Francesco ieri pomeriggio ha fatto anche visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell’ospedale, portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. In un Tweet Papa Francesco ha scritto: “Le prove e le fatiche della vita, vissute nella fede, contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio”.