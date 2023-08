Papa Francesco ha ricevuto il prestigioso premio ‘è Giornalismo’ per il suo messaggio di pace e dialogo. Questo riconoscimento è definito dagli organizzatori come “una scelta inedita” nella storia del premio, ma riflette l’obiettivo originario di promuovere un giornalismo consapevole del suo ruolo nell’espressione libera e nel contributo alla giustizia attraverso la verità.

Ricevendo l’onorificenza in Vaticano, Papa Francesco ha dichiarato di aver evitato premi per gran parte della sua vita, ma questa volta ha deciso di accettare il riconoscimento a causa dell’urgente necessità di una comunicazione costruttiva. Egli ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura dell’incontro invece dello scontro, e di favorire il dialogo, la pace e l’apertura verso gli altri.

La giuria del premio ha elogiato il Papa per interpretare con coraggio il messaggio di dialogo e pace attraverso la sua voce unica. L’attribuzione del premio rappresenta un segnale significativo per il mondo dell’informazione, specialmente per le giovani generazioni di giornalisti. La giuria ha anche citato l’insegnamento del Papa sulla pace come “un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia”.

Nel suo discorso, Papa Francesco ha esortato i giornalisti a evitare la disinformazione, la calunnia, la diffamazione e il sensazionalismo. Ha messo in guardia contro la propagazione di notizie false e ha chiesto di resistere alla logica dell’odio e della contrapposizione. Egli ha richiesto uno sforzo collettivo per dare spazio alle voci di pace, specialmente in un periodo in cui il mondo è afflitto da conflitti.

Papa Francesco ha anche condiviso la sua speranza che il giornalismo si concentri sulla realtà dei fatti e promuova una comunicazione costruttiva che favorisca la pace e il dialogo. Ha concluso chiedendo ai giornalisti di aiutarlo a raccontare processi importanti come il “Sinodo sulla sinodalità”, affrontando i temi in modo accurato e profondo.

Il premio ‘è Giornalismo’ è stato fondato nel 1995 con l’obiettivo di sostenere un giornalismo consapevole e contribuire alla costruzione della giustizia attraverso il servizio alla verità. Questo riconoscimento al Papa Francesco rappresenta un omaggio alla sua dedizione alla promozione del dialogo, della pace e della verità attraverso la comunicazione.