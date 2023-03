Il Papa è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore causato da un’infezione respiratoria, che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva. Nonostante ciò, il portavoce della Santa Sede ha dichiarato che il Papa sta migliorando progressivamente e che ha ripreso il lavoro dopo aver letto alcuni quotidiani questa mattina e aver pregato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove ha ricevuto l’eucarestia. Lo staff medico che lo segue ha dichiarato che il Papa sta ricevendo una terapia antibiotica a base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute e che potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Sebbene non si sappia ancora per quanto tempo rimarrà ricoverato, fonti ospedaliere hanno espresso ottimismo riguardo alla sua rapida guarigione. Il ricovero permette di sottoporre il Pontefice alla terapia in forma endovenosa, mentre continuano il monitoraggio dell’ossigeno e gli esami ematochimici. In Vaticano, intanto, è stato preparato un piano per i riti della Settimana Santa, che sarà celebrata dal vice decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Leonardo Sandri, in caso il Papa non possa presenziare. Mentre si attende il decorso della malattia del Papa, arrivano attestati di vicinanza e auguri di pronta guarigione da tutto il mondo, da autorità istituzionali, ecclesiastiche, associazioni e semplici fedeli. Il Papa, infine, ha ringraziato tutti con un tweet, mostrando di apprezzare il sostegno e la solidarietà ricevuti.