Il Papa ha lasciato l’Africa e in particolare due Paesi insanguinati, per ragioni diverse, dalla guerra: Congo e Sud Sudan ed ha lanciato un allarme: “Il mondo è in autodistruzione, fermiamoci in tempo perché se si asseconda l’escalation non sai dove vai a finire”.

Il riferimento è all’Ucraina ma non solo. Il Papa ha anche annunciato i suoi prossimi viaggi: Lisbona e Marsiglia ma nei suoi desideri c’è anche la Mongolia, forse a fine settembre, e l’India il prossimo anno. Il Papa è anche tornato a condannare il commercio di armi e “l’escalation”, con la quale si va “di bomba in bomba e non si sa dove va a finire. dicendo: “Oggi credo che nel mondo questa sia la peste, la peste più grande, l’affare, la vendita delle armi”. Quanto alla guerra in Ucraina ha dichiato: “Io sono aperto ad incontrare ambedue i presidenti, quello dell’Ucraina e quello della Russia, sono aperto per l’incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non è possibile per il momento andare a Mosca ma chiedo il dialogo”.