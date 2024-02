ROMA- «Congratulazioni e buon lavoro ad Emanuela Zappone, appena nominata commissario dell’Ente Parco Nazionale del Circeo con il decreto a firma del Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin», lo dichiara in una nota l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Il Parco del Circeo rappresenta, per il Lazio e non solo, un inestimabile patrimonio ambientale di biodiversità e un fulcro di attrazione per un turismo sostenibile, all’insegna del rispetto e della valorizzazione delle nostre bellezze. Sono certa pertanto che, grazie alle capacità e alle competenze del Commissario Emanuela Zappone, nei prossimi mesi avremo modo di interagire e collaborare in maniera proficua per il bene del nostro territorio», conclude l’assessore Palazzo.