Un uomo di 69 anni, francese, con precedenti per violenze razziste, che era uscito da una decina di giorni dal carcere, ha sparato nel centro di Parigi, nei pressi di un centro culturale curdo, uccidendo tre persone.

Altre persone sono state ferite. L’uomo è stato fermato ed è ora in ospedale. I fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno, nel decimo arrondissement della capitale. L’uomo ha sparato contro il centro culturale curdo della rue d’Enghien, ma anche contro un ristorante curdo e contro un parrucchiere. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine: era stato indagato lo scorso anno per tentato omicidio e violenze di stampo razzista dopo aver attaccato un campo migranti di Parigi armato di una sciabola. “E’ un pazzo, un imbecille” – ha affermato il padre dell’autore dell’attacco a Parigi, intervistato in esclusiva da M6. Per lui, il figlio di 69 anni, un ex ferroviere in pensione, è “un introverso”, che “non viveva come tutti quanti”. Il suo gesto è quello di un “pazzo”.

“I curdi di Francia sono stati l’obiettivo di un odioso attacco nel cuore di Parigi. Pensieri alle vittime e alle persone che lottano per la vita, alle loro famiglie e ai loro cari. Riconoscenza alle nostre forze dell’ordine per il loro coraggio e il loro sangue freddo”, scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron. “La comunità curda e tutti i parigini sono stati colpiti da questi omicidi perpetrati da un militante di estrema destra. I curdi, ovunque essi risiedano, devono poter vivere in pace e in sicurezza. Più che mai, Parigi è dalla loro parte in questi momenti bui”, scrive la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. “I nostri pensieri alle famiglie delle persone colpite da questo terribile dramma”, scrive Marine Le Pen. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha detto: “Tristezza e rabbia dinanzi all’attacco terrorista contro il centro culturale curdo Ahmet Kaya a Parigi. Circa dieci anni fa, due dirigenti curde venivano assassinate nel cuore di Parigi. Ora basta! Protezione ai nostri alleati curdi dappertutto”.