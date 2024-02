Il Parlamento europeo ha approvato oggi una serie di proposte volte a migliorare la sicurezza stradale e sostenere la transizione verde e digitale dell’Unione Europea riguardanti le norme sulle patenti di guida.

Tra le modifiche proposte, vi è l’introduzione di nuovi elementi nei test di guida per ottenere la patente, come la guida in condizioni di neve o scivolose, l’uso sicuro del telefono durante la guida e la consapevolezza dei punti ciechi. Si prevede anche un periodo minimo di validità delle patenti di guida, differenziato in base al tipo di veicolo, con un periodo minimo di 15 anni per motocicli e automobili, e di 5 anni per autocarri e autobus.

Inoltre, si propone un sistema di autovalutazione dell’idoneità alla guida al momento del rilascio e del rinnovo della patente, con la possibilità per i paesi dell’UE di richiedere un esame medico solo in casi specifici. Si suggerisce anche un maggiore impegno da parte dei governi dell’UE nella sensibilizzazione riguardo ai sintomi mentali e fisici che possono influenzare la capacità di guida di una persona.

Per i neopatentati, si propone un periodo di prova di almeno due anni con restrizioni specifiche, come limiti più severi sull’alcol durante la guida e sanzioni più rigide in caso di comportamenti pericolosi. Per affrontare la carenza di autisti professionali, si permette ai 18enni di ottenere la patente per guidare camion o autobus, purché abbiano un certificato di idoneità professionale.

Infine, per sostenere il mercato unico dell’UE, si propone l’introduzione di una patente di guida digitale, equiparabile a quella fisica, disponibile su smartphone.