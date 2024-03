Anche quest’anno, Pasqua arriva con un carico di spese più pesante per le famiglie italiane, nonostante un tasso di inflazione contenuto al 0,8%. Secondo quanto riportato da Assoutenti, un’associazione per la tutela dei consumatori, gli italiani dovranno sborsare circa un miliardo di euro in più rispetto agli anni precedenti per affrontare le spese legate a cibo e viaggi.

L’aumento dei prezzi degli alimentari è una delle principali cause di questo incremento. Assoutenti stima che la spesa complessiva per il cibo durante le festività pasquali raggiungerà i 2,2 miliardi di euro, con un aumento medio del 4% rispetto all’anno precedente. Alcuni prodotti, come l’olio d’oliva e la frutta fresca, registrano addirittura picchi del 46,2% e dell’11,1%, rispettivamente. Anche prodotti tipici della Pasqua, come la carne ovina e i salumi, subiscono un aumento del 3,8%.

Ma non sono solo i costi alimentari a salire. Anche i viaggi subiscono un incremento significativo. Le tariffe dei treni sono aumentate del 5,9% su base annua, mentre i biglietti aerei nazionali sono più cari del 13,1%. Anche i pacchetti vacanza e le tariffe degli alloggi, compresi hotel e altre strutture ricettive, vedono un aumento del +6,9% e del +9,1%, rispettivamente.

Questi rincari si rifletteranno direttamente sulla spesa delle famiglie durante le festività pasquali. Sebbene le previsioni indicano una spesa simile a quella dello scorso anno per quanto riguarda il cibo, si stima che vi sarà un aumento di 700 milioni di euro per i viaggi e gli spostamenti. In totale, la spesa per il pranzo di Pasqua al ristorante raggiungerà i 430 milioni di euro, mentre la spesa totale per le festività pasquali raggiungerà i 2,2 miliardi di euro.