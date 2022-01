CIVITAVECCHIA (Roma) – Emergenza Covid su una nave da Crociera diretta a Civitavecchia. Sulla Msc Grandiosa, proveniente da Marsiglia e in procinto di sbarcare a Genova, si è diffuso un focolaio che ha contagiato ben 150 persone, con i tamponi risultati positivi ed i passeggeri italiani che sono stati isolati nelle loro cabine, in attesa del rientro a casa avvenuto a partire da ieri pomeriggio con mezzi protetti. Gli stranieri si trovano in una Rsa a Genova. I contagi sono stati rilevati a seguito dei controlli effettuati a bordo della nave . Fortunatamente la maggior parte dei passeggeri positivi è asintomatica e nessuno necessita di ricovero. Il protocollo della Msc è molto rigoroso e prevede la vaccinazione di tutti i passeggeri e dell’intero equipaggio, testato ogni due giorni. I passeggeri sono sottoposti invece a tampone all’inizio, a metà ed a fine crociera. E grazie a questi controlli si sono potuti riscontrare i casi positivi. Inoltre, sulla nave vige poi il distanziamento fisico, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e alla sanificazione continua degli ambienti e delle superfici di contatto. La nave sarà sottoposta a sanificazione completa e soltanto dopo potrà lasciare Genova per raggiungere Civitavecchia.