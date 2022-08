Peggiorano le condizioni di A.G., il romano di 34 anni che che ieri è stato messo in salvo dopo essere rimasto bloccato in un cunicolo in via Innocenzo XI, a Roma, ad una profondità di circa sei metri. Le sue condizioni sono peggiorate a causa di una sindrome da schiacciamento. La prognosi resta riservata. Il 34enne è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, è vigile ma non avrebbe parlato con nessuno.

L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sulla vicenda, per la quale sono in corso indagini, c’è il forte sospetto che possa trattarsi di un tentativo di scavare un tunnel per un furto nello stile di una banda del buco. Tornano liberi le due persone arrestate ieri in via Innocenzo XI a Roma nell’ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto non applicando la misura cautelare a carico dei due. Fissato il processo al prossimo 20 dicembre.