A una settimana dalla decisione del Riesame, che ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, affronta una nuova accusa di finanziamento illecito per gli spot elettorali delle elezioni comunali di giugno 2022. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto una nuova misura domiciliare nei confronti del governatore.

Secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, gli spot proiettati sul maxischermo di Terrazza Colombo, di proprietà dell’editore di Primocanale Maurizio Rossi, sono stati finanziati illegalmente da Esselunga in cambio dell’accelerazione delle pratiche burocratiche per l’apertura di nuovi supermercati a Sestri Ponente, Savona e Rapallo. Anche l’ex braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, l’ex membro del CdA Francesco Moncada e Rossi sono indagati per lo stesso reato.

Il governatore Toti, difeso dall’avvocato Stefano Savi, affronterà un interrogatorio in videocollegamento dalla caserma di Spezia. Savi ha criticato la tempistica della nuova misura e ha dichiarato che le nuove accuse non aggiungono nulla di nuovo all’inchiesta. Tuttavia, il giudice ha evidenziato il rischio concreto che Toti possa commettere altri reati simili, soprattutto in relazione agli spot elettorali delle politiche di settembre 2022.

Nel frattempo, circa duemila persone si sono radunate sotto il palazzo della Regione per la manifestazione “Liguria, diritto al futuro”. I leader di Pd, M5S, Europa Verde e Sinistra Italiana, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno chiesto le dimissioni di Toti e hanno toccato temi come il diritto alla sanità e al lavoro. La manifestazione si è conclusa con la richiesta di “elezioni subito” e l’esecuzione della canzone “Volta la carta” di De André.