Dal 1° gennaio 2024, Topolino, Minnie e altri celebri personaggi Disney delle versioni originali in bianco e nero del 1928 sono ufficialmente entrati nel dominio pubblico. Questo avviene allo scadere del termine legale di 95 anni per il copyright, consentendo nuove interpretazioni e utilizzazioni senza richiedere il permesso.

La notizia apre le porte a una serie di possibilità creative, consentendo a scrittori, artisti e registi di rielaborare e reinterpretare queste iconiche figure su diverse piattaforme senza dover ottenere l’approvazione della Disney. Questo cambiamento è particolarmente significativo per i fan e gli appassionati di queste storie, in quanto permette di vedere nuove versioni e adattamenti dei personaggi amati.

Non solo Topolino e Minnie, ma anche Tigro, il compagno di Winnie the Pooh, si unirà al dominio pubblico dal 1° gennaio. Si prevede che ciò possa portare a nuove e insolite interpretazioni di questi personaggi. Un esempio citato è il sequel “Winnie the Pooh: Blood and Honey”, previsto per febbraio, in cui Tigro assume un ruolo inedito come mostro armato di mazza. Questo suggerisce una direzione audace e inaspettata per il futuro dei personaggi Disney ora liberi da vincoli di copyright.