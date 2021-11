Pfizer ha chiesto alla Food and Drug Administration l’autorizzazione d’emergenza per l’uso della dose booster del vaccino negli Usa per tutti gli over 18. La richiesta si baserebbe sui risultati del Trial – fase 3 che ha coinvolto oltre 10.000 partecipanti. La dose booster è risultata sicura e si è mostrata efficace al 95% contro le forme sintomatiche del covid. Pfizer va sapere che “non sono state individuati ulteriori rischi per la sicurezza”. Pfizer ha già ottenuto l’autorizzazione per la somministrazione della dose booster agli over 65, ai soggetti fragili e a quelli considerati ad alto rischio contagi.