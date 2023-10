Il governo italiano sta intensificando gli sforzi per prepararsi a situazioni di emergenza legate a eruzioni vulcaniche nell’area del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Il Ministro della Protezione Civile, Musumeci, sta lavorando su un piano di esodo per i Campi Flegrei in caso di un evento di bradisismo grave, che verrà presentato al Consiglio dei Ministri con un decreto apposito.

Il piano prevede misure specifiche per affrontare il bradisismo grave, fornendo assistenza alla popolazione e consentendo eventuali evacuazioni temporanee nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno. Si stanno studiando i dettagli di questo piano al fine di garantire una risposta efficace a situazioni di emergenza.

Per quanto riguarda l’eruzione del Vesuvio, esiste già un piano nazionale che coinvolge oltre un milione di abitanti e comprende una serie di misure preventive. Questo piano prevede una “zona rossa” con evacuazioni preventive in caso di allarme, una “zona gialla” per evacuazioni temporanee e quattro diversi livelli di allerta. La zona interessata copre un’ampia area che va da Napoli al suo hinterland.

La “zona rossa” comprende Comuni come Napoli, Pozzuoli, Bacoli e altri, con una popolazione complessiva di circa cinquecentomila abitanti. L’evacuazione dalla “zona rossa” inizia con la dichiarazione di allarme. La “zona gialla”, che coinvolge quartieri di Napoli e Comuni circostanti con un totale di ottocentomila abitanti, sarebbe esposta alla ricaduta di ceneri vulcaniche in caso di eruzione, potendo richiedere evacuazioni temporanee.

Il piano prevede anche quattro livelli di allerta per i Campi Flegrei, che descrivono lo stato di attività vulcanica e indicano il tempo prima di un’eventuale eruzione. In caso di “allarme”, tutta la popolazione deve evacuare la “zona rossa” entro tre giorni, con un periodo iniziale di 12 ore per la preparazione, seguito da 48 ore per la partenza e 12 ore aggiuntive per la gestione delle criticità.

L’obiettivo di questi piani di evacuazione è garantire la sicurezza della popolazione in caso di eventi vulcanici, consentendo una risposta organizzata ed efficace alle situazioni di emergenza.