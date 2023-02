ROMA – “L’operazione di oggi a San Basilio, che ha consentito di liberare tre alloggi di edilizia popolare occupati da soggetti riconducibili alle famiglie dei Marando, Pupillo e Delle Fratte, assume grande importanza.

Persegue difatti l’obiettivo di tutelare il patrimonio edilizio pubblico, rendendo così possibile riassegnare gli immobili a famiglie che ne hanno realmente diritto, e al contempo realizza sul territorio una forte e concreta azione di contrasto alle organizzazioni criminali, che utilizzano questi locali come basi per i loro traffici delittuosi. Questa attività rappresenta l’ultima di una lunga serie di interventi, già avviati in tutto il Paese, che proseguiranno con determinazione”, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, commentando gli sgomberi realizzati oggi a Roma, in via Corinaldo, dalla Polizia di Stato, durante i quali sono state rinvenute e sequestrate numerose dosi di sostanze stupefacenti, già pronte per essere immesse sul mercato, e materiale per il loro confezionamento.