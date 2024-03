Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato su Facebook che il ministro Piantedosi ha annunciato la nomina di una commissione ministeriale per valutare un’ipotesi di scioglimento del Comune di Bari. Questa decisione è stata presa in seguito all’arresto di 130 persone nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha rivelato presunte infiltrazioni mafiose nel Consiglio comunale e in aziende municipalizzate, con accuse di scambio di voti alle elezioni comunali del 2019. Decaro ha criticato l’atto come un tentativo di sabotare la vita democratica della città, sottolineando che l’amministrazione comunale ha saputo rispondere alla criminalità organizzata. Ha inoltre accusato il centrodestra locale di spingere per lo scioglimento del Comune in vista delle elezioni, cercando di influenzare il risultato elettorale. Questo movimento è stato descritto come un atto grave che mira a truccare il gioco politico e ha sollevato preoccupazioni sulla democrazia locale.