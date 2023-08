PISA- Una straordinaria festa si prospetta oggi a Pisa, grazie alla generosità dell’Opera Primaziale pisana che offre una visita notturna gratuita a tutti i monumenti di Piazza dei Miracoli. Questo evento speciale è un regalo al pubblico in occasione dell’ottocentocinquantesimo compleanno del simbolo più iconico della piazza, la Torre Pendente. L’inizio delle celebrazioni è fissato alle 10 con l’annullo filatelico presso il museo delle Sinopie. Alle 12, il suono delle campane della Torre più famosa al mondo risuonerà dalla sua cella campanaria. La giornata culminerà alle 21.30 con l’illuminazione del Campanile della Cattedrale, la Torre Pendente appunto, e con la proiezione del logo dell’850º anniversario sul muro esterno del museo dell’Opera del Duomo.

L’evento prevede una serie di appuntamenti che saranno dettagliati in una conferenza stampa programmata per domani alle 10.30 e che si estenderanno per un periodo di 12 mesi. Dalle 20.30 alle 24, tutti i monumenti della piazza del Duomo saranno aperti gratuitamente, ad eccezione della Torre Pendente stessa, che resterà illuminata e non visitabile per ragioni di sicurezza. Alle 21.30, il pianista iraniano di fama internazionale Ramin Bahrami terrà un concerto gratuito nel Graduale della Cattedrale, eseguendo opere di compositori come Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Chopin, Rachmaninov e Mompou.

L’850º anniversario della Torre Pendente rappresenta un importante traguardo per questo monumento che, nonostante un periodo di difficoltà, ora gode di splendida salute. Nel 1995, esperti della Commissione di Salvaguardia intervennero per affrontare il problema della pendenza e, grazie all’ingegnere geotecnico Michele Jamiolkowski e alla sua determinazione, fu adottata una soluzione di successo che coinvolgeva la sottoescavazione del terreno, riducendo la pendenza e assicurando la salvezza del monumento.

Secondo Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera Primaziale, il recupero della Torre ha permesso di celebrare questo importante anniversario, ma anche di apprezzare il design oculato dei monumenti nella piazza del Duomo. Questi monumenti, anche se costruiti in diverse epoche, rappresentano il percorso della vita umana, dalla nascita al Battistero, alla vita cristiana attraverso la Cattedrale e il suo Campanile, fino alla sofferenza simboleggiata dall’Ospedale e alla morte rappresentata dal Camposanto Monumentale.

Maestrelli sottolinea che nonostante i successi passati, la missione non è ancora completa. Egli guarda al futuro basandosi su due principi fondamentali: la sostenibilità e l’accessibilità. L’obiettivo è rendere il Campanile sempre illuminato utilizzando energia rinnovabile e accessibile a tutte le forme di disabilità. Le meraviglie di Piazza dei Miracoli devono essere alla portata di tutti, poiché sono state concepite e realizzate con l’intento di essere accessibili a ogni individuo.