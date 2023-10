“Sono lieto di comunicare la conclusione dell’iter di adozione del provvedimento con

il quale lo Stato assicura il proprio sostegno ai piccoli Comuni per i Segretari

Comunali, alleggerendone di fatto i limiti alle spese per il personale.

Si tratta di un intervento concreto e operativo messo in campo dal Governo Meloni

per sostenere le attività dei nostri territori e dei nostri enti locali, specialmente quelli

più piccoli.

Nella provincia di Viterbo risultano beneficiari i comuni di Bassano Romano,

Lubriano, Latera, Vignanello, Gallese, Corchiano, Marta, Valentano, Piansano e

Castiglione in Teverina.

Come noto, nella Legge di Bilancio 2023 prevedeva, per i comuni con popolazione

fino a 5.000 abitanti, un intervento per il sostegno al trattamento economico degli

incarichi conferiti ai Segretari Comunali.

L’intervento attuato, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal

Ministero dell’Interno, è finalizzato a sostenere l’operatività dei Comuni di minore

dimensione demografica per assicurare la piena funzionalità e capacità

amministrativa nell’attuazione degli obiettivi previsti dal PNNR.

Per i piccoli comuni che ne hanno fatto richiesta, il sostegno è quantificato in un

ammontare annuo pari a 40mila euro, fino al 2026.

Il contributo è erogato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali, sulla base dei dati forniti dall’Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali istituito presso il predetto Dipartimento”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente,

Territorio e Lavori Pubblici della Camera.