La settimana post Pasqua sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle commissioni, stoppando di fatto l’Aula, come confermato dal presidente della commissione Nicola Calandrini. Ciò fa pensare a un ulteriore rinvio del decreto Pnrr al 17 o 18 aprile, il che potrebbe comportare tempi molto stretti per l’approvazione finale. Il provvedimento, infatti, dopo il Senato dovrà passare alla Camera e va convertito in legge entro il 25 aprile.

La Sose, ovvero la partecipata del Mef costituita nel 1998 per l’elaborazione degli studi di settore, avrà un ruolo nella messa a terra della riforma fiscale, come previsto da un emendamento del governo al dl Pnrr in esame in commissione Bilancio al Senato. In particolare, la misura prevede che la società abbia come attività il favorire l’introduzione del concordato preventivo biennale e l’implementazione dell’adempimento collaborativo, per cui è necessaria l’interoperabilità di una serie di banche dati che attualmente non esiste o non è completa.

L’emendamento prevede, inoltre, che la società possa avvalersi, mediante apposite convenzioni, di società in house del Ministero dell’economia per le iniziative di rafforzamento delle capacità tecniche e funzionali per assicurare l’efficace e tempestiva attuazione del Pnrr e degli altri interventi connessi alla realizzazione del piano e finanziati con risorse europee.