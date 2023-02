Dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla medicina del futuro

Mercoledì 1 marzo 2023 a Palazzo Ferrajoli il progetto dell’associazione

“L’Alba del Terzo Millennio” presieduta da Sara Iannone

collegato al Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci sarà il primo relatore della prossima conferenza del Club della Colomba della Civiltà che si terrà a Roma, mercoledì 1 marzo 2023, a partire dalle ore 17,30 a Palazzo Ferrajoli in Piazza Colonna 355.

L’incontro spazierà tra i temi fondamentali della Salute, da quelli amministrativi, passando per le riforme legate al PNRR, a quelli scientifici fino alle prospettive della medicina del futuro.

Con il Ministro Schillaci interverranno: il Prof. Giuseppe Nisticò, ordinario di Farmacologia e Commissario Fondazione Renato Dulbecco, sul: “Ruolo della ricerca scientifica nelle terapie avanzate e innovative”; Francesca Barbati, rappresentante Gruppo Usi SpA operante nella sanità privata accreditata della Regione Lazio: “Valorizzare e potenziare la sinergia tra sanità pubblica e sanità privata accreditata”; il Prof. Eugenio Gaudio, ordinario alla Sapienza, Dipartimento Scienze anatomiche, e Presidente della Fondazione Sapienza: “La formazione dei medici per un sistema sanitario di qualità”; il Prof. Stefano Di Girolamo, Ordinario all’Università di Roma Tor Vergata, responsabile Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Policlinico: “L’importanza del sentire nel benessere dell’individuo. Qualità della vita e benefici per la società”.

Modera Carla Collicelli, docente di Comunicazione scientifica e biomedica alla Sapienza e responsabile relazioni istituzionali Asvis.

Il Club della Colomba della Civiltà è un progetto dell’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio”, presieduta da Sara Iannone, legato al Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”, il cui Comitato d’Onore è presieduto da Gianni Letta.

Da questo progetto sono nate Le conferenze del Club della Colomba della Civiltà, pensate come momenti di approfondimento dedicati ad argomenti specifici di particolare rilevanza e attualità, a quei temi che per varie ragioni non vengono approfonditi come dovrebbero. Ogni conferenza è seguita da una serie di domande e risposte brevi, alla maniera del question time.

Il Club la colomba della civiltà è stato costituito con il coinvolgimento delle oltre cento autorevoli personalità insignite, nel corso degli anni, del premio Le Ragioni della Nuova Politica le quali intervengono agli incontri sia come relatori sia come pubblico.

Il nome del Club riprende quello del trofeo del prestigioso premio Le Ragioni della Nuova Politica, ideato e fondato dalla Presidente Iannone nel 1996, che è appunto La Colomba della Civiltà, con il quale vengono insignite quelle personalità che degli ideali del Premio sono il simbolo e l’espressione e che noi definiamo “Costruttori di civiltà” perché, attraverso i loro percorsi personali e professionali, sono coloro i quali contribuiscono a far crescere il nostro Paese nel rispetto di quei valori umani che sono imprescindibili per una società civile.

Al termine della conferenza, un momento conviviale sarà la gradita occasione di intrattenimento per tutti gli ospiti.