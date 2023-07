ROMA – “Mentre in Italia le opposizioni si lamentano, Giorgia Meloni e il ministro Fitto vanno avanti e ricevono non solo l’ok su terza e quarta rata del Pnrr da von der Layen e Gentiloni, ma addirittura i complimenti. Sono questi i risultati dell’esecutivo, una fiducia non scontata proveniente dall’Europa e investimenti per rendere più moderne le infrastrutture della nazione e più rapida la transizione ecologica”. Lo dichiara il presidente della commissione Ambiente alla Camera Mauro Rotelli, di Fratelli d’Italia. “Ricordiamo tutti i timori di Bruxelles quando il centrodestra ha vinto le elezioni e Fratelli d’Italia è risultato il partito più votato. Oggi raccogliamo i frutti seminati dal nostro presidente del Consiglio e dal suo governo in un clima di diffidenza. Una diffidenza rimasta solo nelle opposizioni”.