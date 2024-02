Una polemica è scoppiata attorno ai nuovi spot del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) volti a promuovere la sicurezza stradale, mettendo in evidenza comportamenti pericolosi come l’uso di droghe, la distrazione per i telefonini e l’alta velocità al volante.

I tre spot presentati dal ministero sono stati oggetto di critiche per il fatto che i protagonisti, principalmente giovani, sono quasi sempre raffigurati senza indossare le cinture di sicurezza. Il regista Daniele Falleri si è detto rammaricato per la controversia e ha assicurato che i filmati saranno modificati.

Nel dettaglio, gli spot mostrano una comitiva di ragazzi e ragazze che compiono comportamenti rischiosi come fumare marijuana in auto, distogliersi dall’attenzione per guardare il cellulare e viaggiare ad alta velocità. Alla fine di ciascuno spot, si presenta un’esitazione: da un lato si visualizza l’incidente provocato dal comportamento pericoloso, mentre dall’altro si mostra un’esito positivo della serata se il guidatore fa scelte responsabili, come rifiutare la droga, non essere disturbato o semplicemente non guidare troppo veloce, invitando invece gli amici a prendere una pizza.

La campagna si conclude con un messaggio del pilota-testimonial Giancarlo Fisichella: “Non fai la scelta giusta, fai l’unica possibile”. Tuttavia, nonostante il messaggio educativo, i protagonisti degli spot non indossano mai le cinture di sicurezza.

Le critiche hanno coinvolto anche esponenti politici, con il capogruppo del Pd in commissione vigilanza Rai Stefano Graziano e alcuni deputati del M5s che hanno chiesto il blocco della campagna pubblicitaria. Il regista Falleri ha risposto alle critiche, sottolineando che gli spot mirano a sensibilizzare i giovani sui rischi della vita quotidiana e che saranno apportate modifiche per mantenere l’attenzione sull’obiettivo principale: salvare vite umane.