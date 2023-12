Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente reso pubblico l’elenco delle aree designate per la realizzazione del ‘Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi’ e del Parco Tecnologico in Italia. L’obiettivo dichiarato è consentire lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività. Tuttavia, la notizia ha scatenato una forte reazione, soprattutto tra i sindaci dei comuni della Tuscia, regione nella provincia di Viterbo, dove ben 21 delle 51 aree individuate, oltre il 40%, sono localizzate.

Secondo il Ministero, la Carta Nazionale con la mappa è stata elaborata dalla Sogin, e le aree designate rispondono ai requisiti in linea con i parametri stabiliti dalla Guida Tecnica Isin, che recepisce le normative internazionali per strutture di questo tipo.

I sindaci della Tuscia non hanno tardato a manifestare il loro dissenso. Claudio Ricci, sindaco di Fabrica di Roma, ha dichiarato la sua prontezza nell’unirsi agli altri 59 sindaci per rappresentare il loro dissenso nei confronti del Ministero, addirittura proponendo di indossare la fascia in segno di protesta.

Anche la Provincia di Viterbo ha espresso la sua opposizione categorica, sottolineando che la provincia è contraria alla realizzazione di una discarica di rifiuti marini e di un deposito nazionale di scorie nucleari nella Tuscia. La nota ufficiale afferma che il compito della Provincia è tutelare la salute dei cittadini e l’integrità ambientale, nonché preservare la forte vocazione agricola del territorio, e che su questo fronte non sono disposti a scendere a compromessi.

Le aree individuate per lo stoccaggio delle scorie nucleari nel Lazio includono località come Montalto di Castro, Canino, Cellere, Ischia di Castro, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello, Corchiano, Gallese, Tarquinia, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tessennano, e altre. Complessivamente, nel Lazio e in Basilicata, sono state individuate 35 aree su un totale di 51, con le restanti suddivise tra Sardegna, Piemonte, Sicilia, e Puglia. La questione rimane aperta, con la comunità locale e le autorità che si preparano a una potenziale battaglia legale e amministrativa contro la decisione ministeriale.