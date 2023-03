“Esattamente 29 anni fa, il 27 marzo 1994, il presidente Berlusconi in appena due mesi fondò un nuovo partito politico, Forza Italia, vinse le elezioni, fece nascere la seconda Repubblica, cambiò la politica, diede vita alla coalizione di centrodestra e ancora oggi, a distanza di quasi trent’anni, il nostro leader rappresenta per tutti noi un punto di riferimento fondamentale sia in termini di lungimiranza politica che di capacità istituzionale”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro e vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera, Francesco Battistoni.

“In questi anni – aggiunge – nonostante i cambiamenti avvenuti nel contesto sociale italiano, nelle evoluzioni che inevitabilmente hanno contraddistinto la nostra storia politica, la linea di Forza Italia non ha mai abdicato all’impronta liberale ed europeista tracciata del presidente Berlusconi e questi principi, ancora adesso e più di ieri, sono il cuore della nostra azione e della nostra connotazione politica. Forza Italia – conclude Battistoni – grazie al lavoro e alla guida del presidente Berlusconi è ancora un partito di riferimento per gran parte dei cittadini italiani che, nel corso di questi trent’anni, ci hanno riconosciuto serietà, coerenza e credibilità decretandoci successi elettorali e politici che ci vedono alla guida dell’Italia nel governo Meloni”.