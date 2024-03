Le polemiche attorno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina si intensificano durante il question time alla Camera, quando il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini annuncia che la relazione sul Ponte è stata consegnata al Parlamento. Il leader di Avs, Angelo Bonelli, critica aspramente il progetto, sottolineando la mancanza di prove sismiche e per il vento. Tuttavia, la Società Stretto di Messina replica invitando Bonelli a leggere le conclusioni che approvano il progetto.

Bonelli fa riferimento a una pagina della Relazione tecnico-scientifica del comitato chiamato a valutare il progetto, ma la replica della Società Stretto di Messina sottolinea che il Comitato ha espresso un parere positivo sul progetto nella sua totalità. La società chiarisce che le prove sismiche saranno condotte nella fase di predisposizione del progetto esecutivo, mentre per quanto riguarda le prove del vento, sono state eseguite in diverse gallerie del vento in tutto il mondo.

La Società Stretto di Messina assicura che il potenziale sismogenetico dell’area non è in grado di produrre terremoti che possano danneggiare il ponte progettato. Inoltre, le prove del vento dimostrano la stabilità del ponte anche in condizioni estreme, con una velocità massima delle raffiche di vento registrata di 128 km/h in oltre venti anni di monitoraggio.

Nonostante le contestazioni, la società sostiene la sicurezza e la solidità del progetto, evidenziando la sua conformità alle normative e agli standard più elevati.