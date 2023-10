La Premier italiana, Giorgia Meloni, ha visitato la Sinagoga di Roma per esprimere solidarietà alla comunità ebraica locale e italiana in relazione agli eventi in corso in Israele. Meloni ha sottolineato che, oltre al contesto tragico della guerra, ciò che emerge dalle notizie provenienti da Israele è un odio verso l’intero popolo, evidenziando la caccia casa per casa ai civili e il rastrellamento di bambini e giovani.

La Premier ha enfatizzato la necessità di intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul territorio italiano, affermando che esiste un rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas, che potrebbe colpire anche il nostro Paese. Ha assicurato che il governo difenderà questi cittadini da ogni forma di antisemitismo e che il diritto all’esistenza e alla difesa di Israele implica la protezione di chi è stato vittima degli atti di Hamas, compresi giovani, bambini e donne.

Riguardo alla coppia di italiani con doppio passaporto che risulta dispersa, Meloni ha affermato che al momento non ci sono ulteriori notizie, ma il governo sta seguendo da vicino la situazione in collaborazione con il ministero degli Esteri, le agenzie di intelligence e il personale diplomatico. L’obiettivo è fornire il massimo sostegno a tutti i cittadini italiani coinvolti in situazioni di emergenza all’estero.