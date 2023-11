Una preoccupante ondata di antisemitismo sta colpendo l’Italia, con episodi di minacce al popolo ebraico e vandalismo in diversi quartieri di città come Roma e Milano. La comparsa di stelle di David, simbolo associato agli ebrei, su pareti e edifici pubblici è stata segnalata in diverse occasioni. Questi atti offensivi hanno destato preoccupazione tra le autorità italiane e la comunità internazionale.

Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha espresso preoccupazione per la crescita di un “antisemitismo di ritorno”, avvertendo che le minacce non provengono solo da organizzazioni come Hamas ma anche da altre aggregazioni. L’Osservatorio Antisemitismo in Italia ha riportato 71 episodi di violenza dal 9 ottobre, evidenziando un passaggio dai comportamenti online a quelli concreti nella vita quotidiana.

Il Museo della Shoah a Gerusalemme, Yad Vashem, ha lanciato un appello ai leader mondiali per combattere l’antisemitismo, seguendo da vicino l’aumento drammatico degli attacchi contro le comunità ebraiche.

Nel frattempo, rappresentanti del Partito Democratico hanno incontrato la comunità ebraica a Milano, condannando fermamente questi atti vandalici che riportano il Paese indietro a tempi bui. A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha visitato il quartiere di Trastevere, dove pietre d’inciampo dedicate alle vittime dell’Olocausto sono state vandalizzate. Questi gesti sono stati definiti inaccettabili e intollerabili, richiamando l’attenzione sulla memoria storica e l’importanza di preservarla.