Il Regno Unito è in attesa, con il fiato sospeso, a causa di una doppia preoccupazione che ha colpito la famiglia reale britannica. Questa volta, il clamore non è legato a polemiche o scandali, ma alla salute del principe Carlo III e della principessa di Galles, Kate Middleton, simbolo di stile e futuro per la monarchia.

La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno: innanzitutto, ieri è stato annunciato il ricovero ospedaliero di Kate Middleton, 42 anni, consorte dell’erede al trono William, per un’operazione chirurgica all’addome eseguita con successo ma che richiederà una degenza prolungata. Successivamente, è stata comunicata in modo inedito la procedura medica alla prostata che attende il sovrano 75enne nella settimana prossima.

Per quanto riguarda Carlo III, le preoccupazioni sembrano limitate, secondo il comunicato di Buckingham Palace. Il re sarà sottoposto a un trattamento per la prostata ingrossata, una condizione benigna che richiederà una breve degenza in ospedale.

D’altro canto, le condizioni di Kate Middleton sembrano più delicate. La principessa è stata ricoverata per un intervento addominale pianificato, e secondo le indicazioni dei medici, è improbabile che torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua. La permanenza in ospedale è prevista per almeno 10-14 giorni, con la richiesta di riservatezza da parte della principessa e l’impegno della corte a rendere pubbliche solo informazioni significative sul suo stato di salute.

I media si sono già accalcati fuori dalla London Clinic, dove Kate è stata ricoverata. La struttura sanitaria vip, fondata nel 1932, ha ospitato in passato personalità come il principe consorte Filippo, la principessa Margaret e la regina Elisabetta II. Nonostante fonti ufficiose neghino legami con il cancro, i tabloid britannici alimentano la speculazione e la preoccupazione sulla salute di Kate Middleton. La situazione rimane fluida, e si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.