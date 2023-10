L’offensiva militare israeliana a Gaza ha raggiunto il suo decimo giorno, ma il momento dell’ingresso delle truppe israeliane nella Striscia sembra essere ritardato a causa delle pressioni internazionali, in particolare degli Stati Uniti. Gli USA stanno giocando un ruolo chiave nella gestione del conflitto, cercando di evitare un’escalation più ampia e di affrontare le questioni legate all’occupazione di Gaza.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, è tornato in Israele per la seconda volta in pochi giorni dopo aver condotto una serie di incontri diplomatici in Paesi arabi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Qatar e Giordania. La sua presenza sottolinea il coinvolgimento degli USA nella gestione del conflitto.

La sorte del valico di Rafah, cruciale per il passaggio dei palestinesi in fuga verso il Sinai, rimane un problema irrisolto, con Israele che continua a ostacolarne l’apertura. Il governo israeliano ha legato l’apertura dei corridoi umanitari alla liberazione degli ostaggi in mano a Hamas.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è atteso a Gerusalemme nei prossimi giorni e ha dichiarato che l’occupazione di Gaza da parte di Israele sarebbe un grave errore, indicando che gli USA sono contrari a una decapitazione di Hamas.

Oltre all’impegno militare, gli USA stanno cercando di facilitare il rilascio sicuro degli ostaggi detenuti da Hamas e di garantire gli aiuti umanitari ai civili colpiti dal conflitto.

Nel frattempo, il conflitto continua, con razzi lanciati da Gaza su diverse città israeliane e raid aerei israeliani che colpiscono le infrastrutture di Hamas. La situazione nella Striscia è sempre più drammatica, con migliaia di morti e feriti. Anche in Israele, ci sono sfollati e un crescente bilancio di vittime.

Il conflitto in corso è considerato un punto critico nella regione, con Israele che cerca di difendersi da Hamas, ma anche di evitare di essere coinvolto in un conflitto più ampio, con un’attenzione particolare all’Iran e Hezbollah. Le pressioni internazionali e il coinvolgimento degli Stati Uniti potrebbero influenzare lo sviluppo futuro del conflitto.