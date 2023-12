La pressione internazionale per ottenere un “cessate il fuoco duraturo” nel conflitto tra Gaza e Israele si intensifica, con Londra e Berlino che sostengono una soluzione per “una pace stabile”, mentre Parigi chiede una “tregua immediata”. Il ministro della difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, arriverà in Israele con la richiesta dell’amministrazione Biden di una “nuova fase” nella guerra, mirata sui leader di Hamas e con una riduzione degli attacchi nella Striscia.

Fonti egiziane esprimono ottimismo per una nuova tregua con scambio di ostaggi dopo un incontro positivo tra il direttore del Mossad israeliano e il primo ministro del Qatar. Tuttavia, il governo di Netanyahu, sostenuto da un presunto mandato delle famiglie dei caduti, sembra intenzionato a continuare il conflitto.

Nuovi sviluppi includono un attacco aereo israeliano con “almeno 47 palestinesi uccisi” a Jabalya e Deir el-Balah, la scoperta di un tunnel di Hamas a Jabalya in una stanza per bambini, e un sistema di tunnel di circa 4 chilometri individuato vicino al valico di Erez.

La pressione internazionale cresce con dichiarazioni congiunte di ministri degli esteri britannico e tedesco a favore di un “cessate il fuoco duraturo”. Il ministro degli esteri francese si schiera per “una nuova tregua umanitaria immediata e duratura” per la liberazione degli ostaggi e l’invio di aiuti umanitari a Gaza. Tuttavia, Netanyahu respinge le pressioni, citando un mandato dalle famiglie dei caduti per “proseguire la guerra”.