ROMA- La Fondazione Enpam e gli Ordini provinciali, al fine di garantire a medici e odontoiatri servizi di supporto e consulenza in materia previdenziale, hanno da tempo realizzato uno stretto rapporto di collaborazione. In quest’ottica si muove anche la Commissione dell’Omceo Roma che cura i rapporti con Enpam ed ha recentemente licenziato alcune note informative proprio per garantire un servizio di supporto efficace e veloce agli iscritti in materia previdenziale e assistenziale. Tale materiale è stato reso disponibile sul sito internet dell’Ordine, ma non solo. Ora è possibile concordare un appuntamento pomeridiano con i funzionari Enpam incaricati all’accoglienza del pubblico.

“Ringrazio i componenti della Commissione che coordino e gli uffici di competenza per il lavoro svolto al fine di migliorare la comunicazione con gli iscritti sul tema della previdenza. Sopratutto- dichiara Sabrina Santaniello, vice presidente Cao Roma e consigliere Omceo Roma- ringrazio la Fondazione Enpam per questa sinergia, volta a migliorare i servizi a tutti gli iscritti. Il nostro intento è di rendere le informazioni, in tema previdenziale e assistenziale, maggiormente fruibili grazie alla loro pubblicazione sul sito di Omceo Roma e dare cosi agli iscritti la possibilità di visionare l’argomento di loro interesse, pubblicato tra le ‘pillole di previdenza’, per riuscire anche a differenziare le competenze ordinistiche da quelle della Fondazione per le loro richieste. E’ possibile, inoltre, approfondire l’argomento selezionato cliccando al link apposito che rimanda sul sito dell’Enpam, in cui è presente una modulistica sempre aggiornata”.

Videoconferenza, teleconsulenza e ufficio relazioni con il pubblico

Questa sinergia con l’ente previdenziale prevede per tutti gli ordini provinciali un servizio di videoconferenza. Gli iscritti possono rivolgersi all’Ordine per prenotare una video consulenza previdenziale con i funzionari dell’Enpam: la connessione audio-video è protetta e garantisce la riservatezza dei dati.

Le sessioni di video consulenza possono essere attivate sia la mattina che il pomeriggio e sono articolate in un calendario bimestrale: gli incontri si prenotano attraverso un applicativo informatico (contraddistinto dal simbolo della telecamera) presente nell’Area Riservata degli Ordini. Successivamente alla prenotazione, gli Ordini comunicano alla Fondazione i nominativi e i quesiti dei loro iscritti all’indirizzo prenotazioni.videoconferenza@enpam.it.

In alternativa, questo servizio è offerto anche sotto forma di teleconsulenza attraverso contatti telefonici certificati dagli Ordini. Questa iniziativa risulta di ausilio anche nei casi di informative temporalmente urgenti (c.d. “fuori calendario”). Inoltre, c’è un Ufficio relazioni con il pubblico. Aldilà del consueto orario di ricevimento degli iscritti presso la sede della Fondazione, è ora possibile concordare un appuntamento pomeridiano con i funzionari Enpam incaricati all’accoglienza del pubblico. “La possibilità di essere ricevuti dai funzionari Enpam previo appuntamento, anche in orario pomeridiano presso la sede della Fondazione, ritengo sia un valore aggiunto per tutti, ma soprattutto per chi opera nel territorio di Roma e Provincia in quanto vi si può recare più facilmente”, spiega Santaniello.

L’Ordine può farsi parte diligente scrivendo a info.iscritti@enpam.it per indicare nominativi, recapiti telefonici e i quesiti proposti dall’iscritto.

Infine, si ricordano alcuni dei servizi online messi a disposizione degli Ordini all’interno della loro Area Riservata: stampa Codice Enpam; stampa Regolarità Contributiva; stampa Certificazione Oneri deducibili; stampa Certificazione Unica; ipotesi di pensione del Fondo di previdenza generale: gestioni di Quota A e di Quota B; ipotesi di pensione del Fondo della medicina convenzionata: gestione dei Medici di medicina generale; gestione degli Specialisti ambulatoriali (anche medici transitati alla dipendenza).