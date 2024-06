Luglio 2024 si preannuncia bollente non solo per il meteo, ma anche per il turismo in Italia. Secondo le previsioni dell’Istituto Demoskopika, pubblicate in anteprima dall’ANSA, si attende un incremento significativo nei flussi turistici. Si stimano infatti 18,2 milioni di arrivi (+1,5% rispetto a luglio 2023) e 75,6 milioni di presenze (+1,0%).

In particolare, i turisti stranieri saranno poco meno di 10 milioni (+3,6%), rappresentando il 54,8% del totale degli arrivi, con 38,8 milioni di presenze (+2,0%). La spesa turistica dovrebbe raggiungere i 17,9 miliardi di euro, segnando un aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo il report “Tourism Forecast Summer July 2024” dell’Istituto Demoskopika, si prevede un incremento di 263 mila arrivi e 755 mila presenze rispetto a luglio 2023. Il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, ha dichiarato che un eventuale scenario proattivo potrebbe aumentare ulteriormente le stime, con circa 19,3 milioni di arrivi e 78,6 milioni di presenze, con crescite del 7,2% e del 5,0% rispetto al 2023.

Rispetto all’anno record del 2019, gli arrivi potrebbero crescere del 4,8% e i pernottamenti dell’1,3%. Rio sottolinea che queste previsioni confermano una tendenza positiva per il mese di luglio, evidenziando il potenziale per il livello più alto di internazionalizzazione dal 2010.

Rio ha inoltre annunciato la creazione di “Appeal”, un think tank innovativo per promuovere politiche strategiche nel settore turistico italiano. Questo progetto mira a rafforzare il turismo attraverso la collaborazione tra stakeholder nei sistemi turistici territoriali, affrontando tematiche chiave come sostenibilità ambientale, innovazione, formazione, promozione internazionale e assetto istituzionale.

In conclusione, l’Italia si prepara a un luglio di crescita turistica, puntando su una programmazione strategica e sostenibile per garantire uno sviluppo di qualità del settore.