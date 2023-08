I prezzi della benzina continuano ad aumentare, mettendo a dura prova le famiglie italiane mentre lo Stato incassa profitti significativi attraverso le accise e l’Iva sui carburanti. Questa situazione sta generando polemiche e richieste di intervento da parte delle associazioni dei consumatori.

Gli effetti delle accise e dell’Iva sui carburanti sono evidenti in questo periodo di esodo estivo e controesodo. Si stima che lo Stato incasserà circa 2,2 miliardi di euro grazie a queste imposte, alimentando le casse pubbliche. Nonostante l’obbligo di esporre i cartelli con il prezzo medio dei carburanti, i prezzi alla pompa continuano ad aumentare, suscitando preoccupazioni tra i cittadini.

Il ministro Adolfo Urso ha difeso la strategia del governo, sottolineando che il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, è inferiore rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, i consumatori e le associazioni dei benzinai protestano contro il costante aumento dei prezzi.

L’associazione Assoutenti ha richiesto al governo un intervento sulle accise, proponendo un meccanismo automatico di riduzione di tasse in caso di incremento dei prezzi industriali. Allo stesso tempo, si chiede una redistribuzione degli “extraprofitti” derivanti dalle tasse sui carburanti.

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli a tutela dei cittadini, ma i risultati indicano che l’adeguamento alle nuove regole è ancora insufficiente. Gli interventi hanno rivelato numerose irregolarità e violazioni, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza del settore.

La Fegica, federazione dei gestori, ha criticato l’efficacia dei cartelloni e ha evidenziato come i prezzi medi dei carburanti continuino ad aumentare. Anche l’opposizione politica ha espresso preoccupazioni e critica nei confronti del governo.

Gli italiani stanno affrontando prezzi sempre più elevati alla pompa, con la benzina che supera anche i 2 euro al litro in alcune zone. L’associazione Assoutenti ha sottolineato la necessità di un intervento urgente da parte del governo per alleggerire la spesa dei cittadini e per investigare sulla formazione dei prezzi dei carburanti, dal loro estrazione alla vendita al pubblico.

In un momento in cui i prezzi della benzina continuano a salire, i consumatori chiedono misure concrete per contenere le spese e garantire maggiore trasparenza nel settore dei carburanti. La situazione rappresenta una sfida economica e politica, richiedendo un approccio equilibrato e una risposta efficace da parte delle autorità competenti.