Nel tragico schianto di un jet privato avvenuto tra Mosca e San Pietroburgo, è morto Yevgeny Viktorovich Prigozhin, ex prigioniero diventato miliardario e eroe nazionale russo per il suo ruolo nelle battaglie in Ucraina. La Wagner Grey Zone, un canale Telegram legato al gruppo Wagner, ha affermato che l’aereo è stato abbattuto dalla contraerea russa. Prigozhin era il capo del gruppo e un riconosciuto patriota.

La reazione internazionale è stata rapida, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha indicato il Cremlino come possibile responsabile. Ha sottolineato il coinvolgimento di Putin, suggerendo che molte azioni in Russia siano direttamente o indirettamente connesse al leader russo. Kiev, la capitale ucraina, ha espresso convinzione nel coinvolgimento di Putin, affermando che egli non perdona facilmente.

Analisti politici suggeriscono che la morte di Prigozhin e del comandante militare della Wagner, Dmitry, potrebbe essere un messaggio di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del 2024. Questo evento potrebbe essere interpretato come un avvertimento contro la slealtà e un segnale di potere da parte del presidente russo. Le circostanze esatte della morte di Prigozhin restano avvolte nel mistero, mentre le speculazioni sul coinvolgimento del governo Putin continuano a circolare.