La prima giornata delle elezioni russe, destinate a riconfermare Vladimir Putin per un quinto mandato, è stata tutt’altro che tranquilla. Mentre Putin ha votato online, diverse città russe hanno visto proteste e tensioni. I razzi ucraini hanno colpito la regione di confine di Belgorod, mentre alcuni cittadini hanno versato inchiostro nelle urne come segno di protesta. A San Pietroburgo, c’è stato un tentativo di attacco con una bottiglia incendiaria, mentre a Kiev sono stati bombardati i seggi nella regione occupata di Kherson.

Il presidente russo ha accusato il “regime neonazista di Kiev” di cercare di intimidire le persone e disturbare il processo elettorale, promettendo che gli attacchi ucraini non rimarranno impuniti. Tuttavia, la violenza non si è limitata alla Russia: almeno 20 persone sono state uccise e 73 ferite in un raid missilistico sulla città portuale ucraina di Odessa. Il presidente ucraino Zelensky ha condannato l’attacco, definendo i responsabili “feccia russa”.

Mentre proseguono le elezioni in Russia, gli attacchi continuano anche sul fronte ucraino, con bombe esplose davanti ai seggi e attacchi missilistici su città come Kherson. Nel frattempo, razzi ucraini hanno colpito la regione di Belgorod in Russia, mentre si svolgeva il voto.

Nel resto della Russia, diverse persone sono state arrestate per aver versato inchiostro nelle urne, in segno di protesta coordinata. Il presidente della Commissione elettorale ha avvertito che tali azioni possono portare a pesanti condanne. Mentre Putin ha fatto appello al “patriottismo” dei russi per partecipare alle elezioni, diverse autorità hanno votato pubblicamente, inclusi il ministro della Difesa e il capo di Stato maggiore.

Nonostante le tensioni e le proteste, il voto è proseguito, con il 35% degli aventi diritto che ha già votato il primo giorno, e il 65% ha votato online, nonostante tentativi di cyberattacchi.