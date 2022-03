RIETI- “È un bellissimo successo quello di Simone Petrangeli, che ieri ha vinto le primarie del centrosinistra a Rieti. Significativo il dato della partecipazione: quasi 4mila reatine e reatini sono andati ai gazebo a votare, sfidando un clima certo non incoraggiante – condizionato prima dalla pandemia e ora dalla guerra – e le temperature rigide dell’ultima settimana. Ha proprio ragione Simone quando dice che “la politica è delle persone, altrimenti non è”. Credo che molto abbiano fatto anche i toni di queste elezioni primarie, che hanno caratterizzato il confronto con l’altro importante candidato, Claudio Di Bernardino. Sono convinta che siano tutte condizioni per far guardare con speranza al voto che ci aspetta tra qualche mese. Ora tutte e tutti uniti con Simone, per vincere le prossime elezioni amministrative!” Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti