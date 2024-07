Il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del premier Gabriel Attal, segnando l’inizio del primo Consiglio dei ministri della nuova legislatura. Il governo Attal rimarrà in carica solo per gestire gli “affari correnti” fino alla fine delle Olimpiadi di Parigi 2024, dando tempo alle forze politiche di trovare un’intesa per un nuovo primo ministro.

Nel frattempo, la sinistra francese è in forte disaccordo. Dopo la vittoria elettorale che ha conferito al Nuovo Fronte Popolare la maggioranza relativa, La France Insoumise (Lfi) e il Partito Socialista sono in rottura totale. Le proposte per la nomina del nuovo premier, Huguette Bello e Laurence Tubiana, sono state rispettivamente scartate dai socialisti e da Lfi, causando ulteriori tensioni.

Macron ha esortato le forze repubblicane a lavorare insieme per formare un’unione, abbreviando il periodo di gestione degli affari correnti. Nel congedare i ministri, ha ringraziato tutti per il loro servizio, con Attal che ha espresso riconoscenza verso il presidente e il governo.

Giovedì sarà la prima prova di intesa con l’elezione del presidente del Parlamento, un incarico strategico. La sinistra sembra vicina a un accordo, mentre macroniani e repubblicani cercano un’intesa per le nomine parlamentari più importanti, escludendo il partito di Le Pen dalla coalizione.