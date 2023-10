VITERBO- I comandanti della Polizia Locale della Provincia di Viterbo ringraziano l’Assessore Regionale Maria Luisa Regimenti per l’attenzione che pone sempre nei confronti della polizia locale.

Venerdì 27 ottobre si è svolto a Roma il Primo Forum regionale sulla sicurezza. I comandi di Polizia Locale della provincia di Viterbo, su invito dell’Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali e Sicurezza urbana On. Maria Luisa Regimenti, hanno partecipato a questa giornata di approfondimento e confronto.

Coinvolti istituzioni nazionali come il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri On. Antonio Tajani, Ragione Lazio con lo stesso Presidente della Giunta Regionale Francesco Rocca, Province e Comuni del Lazio.

Presenti in sala anche tutte le forze di Polizia al completo, da quelle nazionali a quelle locali.

A tal proposito i comandanti della Polizia Locale della provincia di Viterbo vogliono esprimere il loro ringraziamento all’Assessore Regimenti per la vicinanza sempre espressa verso la Polizia Locale, sin dalla festa provinciale di Viterbo dello scorso maggio. Inoltre vogliamo manifestare il nostro sostegno alla volontà di rilanciare la Polizia Locale del Lazio attraverso anche la scuola di polizia dove siamo certi le province saranno protagoniste.

Infine, è stato per noi un grande onore rendere omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, con tutti i comandanti e i sindaci del Lazio presenti alla cerimonia.

I Comandanti della Polizia Locale della Provincia di Viterbo