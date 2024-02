Il principe Harry è giunto a Londra da solo, proveniente dagli Stati Uniti, per essere vicino al padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro. Nel frattempo, la moglie Meghan e i due figli, Archie e Lilibet, sono rimasti nella loro residenza in California.

Secondo quanto riportato dai media britannici, il principe Harry si è recato immediatamente nella residenza londinese di re Carlo III, Clarence House, per incontrare il padre. Questa visita è stata interpretata da molti come un gesto filiale e anche come un segnale di riconciliazione, almeno con il genitore, dopo le tensioni degli ultimi anni.

Non è ancora pianificato un incontro fra il principe Harry e suo fratello maggiore William, erede al trono, con il quale i rapporti sembrano essere più freddi rispetto al passato.

Nel frattempo, re Carlo è stato visto in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi di cancro, a bordo di una Bentley reale con la regina Camilla. I due si sono diretti a Buckingham Palace e poi alla residenza di campagna di Sandringham, dove il re intende proseguire il ciclo di cure.

La diagnosi di cancro di re Carlo ha suscitato reazioni contrastanti nella stampa britannica, con titoli che oscillano tra lo shock e l’ottimismo. Nonostante l’allarme generale, prevale la speranza che la diagnosi precoce possa portare a un trattamento efficace. La regina Camilla è stata elogiata come un pilastro di sostegno per il re in questo momento difficile.

La trasparenza nella comunicazione della diagnosi da parte della corte è stata evidenziata come un cambiamento significativo rispetto al passato, segnalando un nuovo approccio alla gestione delle informazioni riguardanti la famiglia reale britannica.