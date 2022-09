Sono a una svolta le indagini sulla morte di Marcello Toscano, 64enne insegnante di sostegno, trovato morto nel cortile della scuola media ‘Marino Guarano’ a Melito, in provincia di Napoli. Un collaboratore scolastico è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario. L’uomo è stato ascoltato dagli inquirenti nella giornata di ieri, insieme a diverse altre persone, ma le indagini si sono particolarmente concentrate sulla sua posizione. Nella notte è stato eseguito il provvedimento. Toscano è stato ucciso con almeno cinque coltellate all’addome. Il suo corpo è stato ritrovato dietro a un cespuglio nei pressi di un piccolo edificio dove in passato viveva il custode della scuola. C’è un buco di sette ore con gli inquirenti che stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita del 64enne. Toscano era a scuola per le lezioni ed è stato in aula fino alle 13. Poi da qui iniziano i mille interrogativi.