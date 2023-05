Un giovane studente è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato lo scorso lunedì la sua insegnante nella scuola di Abbiategrasso. Secondo il dirigente scolastico, il ragazzo era stato oggetto di attenzione da parte del Consiglio di classe e i genitori erano stati convocati a causa di problemi comportamentali e didattici. È stato ipotizzato che forse l’aggressione sia stata scatenata dal fatto che i genitori fossero stati chiamati a scuola. I compagni di classe sono profondamente scossi e sono stati forniti supporto psicologico per affrontare la situazione. Il giovane è stato piantonato dai carabinieri in un reparto di Neuropsichiatria infantile per essere medicato delle ferite autoinflitte. I medici hanno diagnosticato un disturbo paranoide come causa dell’aggressione. La convalida dell’arresto è attesa per oggi.