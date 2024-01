VICENZA– Creatività e tecnologia sempre più innovativa sono state protagoniste della premiazione di PROGOL3D Design Contest, cerimonia che è svolta ieri 21 gennaio 2024 in occasione di Vicenzaoro.

La giuria tecnica, composta da esperti di Progold, Bulgari e Platinum Guild International, ha selezionato pari merito due vincitrici: ad aggiudicarsi il podio sono state Giulia Noascone dell’Istituto Europeo di Design di Torino e Asia Roccazzella di LAO – Le Arti Orafe di Firenze.

La giuria pubblica ha decretato invece vincitore Christophe Darreau dell’Haute Ecole de Joallerie di Parigi.

Un contest sempre più partecipato, sono stati infatti oltre 150 i progetti disegnati da 74 studenti di 7 scuole provenienti da 6 paesi.

Il tema identificato per il 2024 è stato B-EVOLUTION, un’evoluzione del gioiello ispirato all’universo industriale visto attraverso gli occhi di Bulgari. Un inno al potere della creatività che fonde movimento e innovazione in un pezzo unico di artigianato.

Sono intervenuti alla cerimonia Damiano Zito, Amministratore Delegato Progold S.p.A.; Donatella Fici, Direttore Innovazione e Sviluppo prodotto Bulgari Roma; Tai Wong, Direttore Innovazione e Sviluppo prodotto Platinum Guild International; Daniela Bulgarelli, coordinatrice del Corso di Design del Gioiello e Accessorio allo IED – Istituto Europeo di Design di Torino; Michela Ferraro – Jewellery expert and educator at BIRMINGHAM institute of Jewellery, Fashion and Textiles.

ABOUT BULGARI:

Parte del Gruppo LVMH, Bulgari è stato fondato nel cuore di Roma nel 1884.

Nel corso dei decenni, il marchio si è affermato in tutto il mondo come eccellenza nell’alta gioielleria e icona dell’arte di vivere italiana grazie alla sua raffinata artigianalità, al design visionario e alle audaci combinazioni di colori.

Grazie a una visione pionieristica intrinseca nel DNA del marchio fin dalla sua fondazione, il successo internazionale dell’azienda si è evoluto in un fornitore globale e diversificato di prodotti e servizi di lusso, che spaziano da gioielli di pregio e orologi di alta gamma ad accessori e profumi, con una rete estesa di boutique e hotel nelle aree commerciali più esclusive del mondo.

Come dimostrano le sue numerose collaborazioni filantropiche, Bulgari crede profondamente nell’innovazione del presente per un futuro sostenibile, attraverso il suo impegno per la responsabilità sociale e ambientale con benefici alla natura e alla comunità.

ABOUT PROGOLD:

Più di 2000 clienti attivi, 18 concessionari esclusivi in 16 differenti Stati: il valore di una rete vendita capillare e competente rappresenta uno dei punti di forza di Progold S.p.A, azienda vicentina specializzata nella produzione e commercializzazione di leghe e madre leghe per gioielleria. L’ampia gamma di prodotti Progold garantisce risposte certe e sicure alle esigenze di clienti di tutto il mondo. Ogni prodotto è frutto di importante ricerca in laboratorio, sottoposto a numerosi test e a controlli di qualità plurimi. La ricerca e sviluppo del prodotto rappresenta una delle attività cardine di tutto il modello di business Progold.