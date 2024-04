VITERBO- Da lunedì 15 aprile, Castel Sant’Elia (via Roma, adiacente allo stadio Mariano Darida), torna la campagna di prevenzione e di promozione dei programmi di screening oncologici che, attraverso la presenza di un poliambulatorio mobile, vedrà impegnata la Asl di Viterbo fino a venerdì 19 aprile, con la prima tornata del 2024 di 5 giornate dedicate alla prevenzione delle patologie oncologiche in programma sul territorio della Tuscia.

Il truck itinerante, dopo aver toccato il centro di Castel Sant’Elia, arriverà nei comuni di Corchiano (martedì 16, in piazza del Bersagliere), di Vasanello (mercoledì 17, in piazza della Repubblica), di Graffignano (giovedì 18, in piazza Umberto I, nella frazione di Sipicciano) e di Castiglione in Teverina (venerdì 19, in piazza della Repubblica)

Nei giorni di svolgimento dell’iniziativa, per lo screening del collo dell’utero saranno effettuati Pap test e HPV test, per le donne in fascia di età dai 25 ai 64 anni, con accesso diretto senza prenotazione. Gli esami eseguiti rientreranno nel percorso di screening secondo i protocolli previsti. Inoltre, per le donne di 25 e 26 anni, non vaccinate, sarà possibile effettuare la prenotazione per la vaccinazione gratuita HPV. Per lo screening mammografico, sarà effettuata attività di counselling e di prenotazione degli esami mammografici che verranno eseguiti in un’agenda dedicata. Infine, per lo screening del colon retto, sarà effettuata attività di counselling e distribuiti gli appositi kit per la esecuzione dei test Fobt di esame delle feci, che verranno riconsegnati nelle farmacie locali.

Il poliambulatorio mobile, presso il quale sarà presente un team di professionisti della Asl di Viterbo, composto da un medico, una ostetrica, un infermiere e un amministrativo, sarà aperto alla cittadinanza dalle 9 alle 18 per effettuare i test sopra citati, la consegna del kit colon retto e per prenotare la mammografia.

Le iniziative sono state organizzate dalla Asl di Viterbo, nell’ambito dei Programmi di screening oncologici, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni locali.